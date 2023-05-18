Зеленая экономика в разрезе двух стран: России и Республики Беларусь

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В Казани обсудили вопросы экологического развития союзных стран: России и Республики Беларусь. Круглый стол, посвященный вопросам зеленой экономики, состоялся в Академии наук РТ. Мероприятие прошло в рамках сотрудничества АН РТ с Институтом экономики НАН Беларуси. Между научными сообществами утверждена дорожная карта совместных проектов, в которой одной из главных тем является экология.

— Повышение устойчивости к изменениям климата и снижение уязвимости в интересах достижения устойчивого развития требуют привлечения научного сообщества к участию в разработке научно обоснованных рекомендаций и предложений, — объяснил выбор темы директор Института экономики НАН Беларуси Денис Муха.

Для участия в заседании были приглашены не только представители научного сообщества, но и органы исполнительной власти и промышленники.

Вначале были заслушаны два доклада о развитии зеленой экономики двух республик. По словам начальника главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Республики Беларусь Татьяны Конончук, страна не ставит цели выйти на нулевой уровень по углеродному следу, но активно внедряет отдельные принципы и инструменты зеленой экономики. Так, за последние 5 лет уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился почти в два раза и вырос с показателя в 17% до 32%. Уменьшилось и количество объектов захоронения отходов более чем на 1 200. Запущен процесс минимизации воздействия производств на окружающую среду. За 2021 год Республика Беларусь сократила выбросы более чем на 34%.

О разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан с низким уровнем выбросов парниковых газов рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева. По ее словам, в республике создана межведомственная рабочая группа для реализации указа президента РФ, согласно которому к 2030 году необходимо снизить выбросы на 70% относительно 1990 года. В эту группу вошли представители как научного сообщества, так и реального сектора экономики, уже разработан и утвержден конкретный план, куда вошли 57 мероприятий.

— Мы поставили амбициозную задачу к 2050 году сделать нашу республику углеродно нейтральной посредством реализации этих мероприятий, — отметила замминистра.

За период с 2014 по 2021 год объем выбросов парниковых газов в Татарстане сократился на 11,7%, параллельно увеличился и объем поглощения на 11,4%.

Ольга Манидичева отметила, что в России на сегодняшний день значительно пополнена нормативно-правовая база в области климатических проектов, реализация которых позволит предприятиям в дальнейшем компенсировать тот углеродный след, который они производят, и выпустить углеродные единицы.

Замминистра подчеркнула, что на сегодняшний день в России в общем реестре содержатся четыре климатических проекта, соответствующих всем критериям, и два из них — проекты Республики Татарстан. По итогам их реализации планируется к выпуску в обращение 55 тыс. 812 углеродных единиц.

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В ходе заседания взглядом на выпуск и реализацию углеродных единиц на мировом рынке поделилась руководитель функции климатических инициатив и углеродного регулирования СИБУРа Елена Мякотникова.

В этом году СИБУР успешно прошел международную верификацию результатов климатического проекта, реализованного на ЗапСибНефтехиме. Ведущий европейский центр по валидации и верификации Verico SCE подтвердил соответствие климатического проекта СИБУРа стандарту ISO 14064-2:2019. Для России это первый проект сокращения выбросов парниковых газов, получивший подтверждение международного органа. По словам Мякотниковой, всего было сертифицировано 3 млн углеродных единиц, на данный момент часть из них забронирована покупателем.

— Мы видим мировые цены на углеродные единицы, видим спрос на природно-климатические проекты. У российских компаний есть большой потенциал для выхода на мировые углеродные рынки. Климат не является объектом санкционного воздействия. Земной шар общий, вопросы климата общие. Это один из мостиков диалога, который на сегодняшний день сохраняется, — отметила спикер.

По ее словам, в Татарстане также имеется потенциал для выпуска СИБУРом углеродных единиц, например, в проектах, связанных с окисью этилена, или в лесоклиматических проектах.

В рамках круглого стола научные сообщества двух стран также обсудили приоритетные направления зеленой трансформации экономик Белоруссии и России, особенности внедрения зеленых инноваций и технологий, проблемы и перспективы мероприятий по декарбонизации отраслей экономики.

Радифа Мингалева