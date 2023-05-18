В России начали закрывать сервисные центры Apple

В России начали закрываться авторизованные сервисные центры (АСЦ) Apple. Об этом пишут «Известия».

Так, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность.

— 3 марта в Россию перестали поставляться компьютерные детали и детали для планшетов. Это ударило в первую очередь по ремонту iPad и MacBook. А порядка 40% обращений в «Бробролаб» — это ремонт компьютерной техники — гарантийные и негарантийные случаи, — рассказал директор компании Дмитрий Кирьянов.

Фото: commons.wikimedia.org

По словам собеседника издания, в рамках параллельного импорта проблем с запчастями для техники Apple не наблюдается, поменялся только заказчик услуг. Если раньше ремонт компенсировала компания Apple, то теперь магазины вынуждены тратить на ремонт устройств собственные средства, закладывая эти расходы в стоимость гаджетов.

В марте стало известно, что сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля вырастут до двух месяцев. Все из-за того, что в российских сервис-центрах технику американского бренда разрешили только принимать и выдавать. Ремонтируют же устройства в зарубежном представительстве, с которым компания заключит контракт.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов