Смартфоны iPhone будут отправлять на гарантийный ремонт за границу

Сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Как выяснили «Известия», это произойдет из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в России.

Таким образом, в российских сервис-центрах технику Apple будут только принимать и выдавать, а ремонтировать устройства будут в зарубежном представительстве, с которым компания заключит контракт.

При этом чинить будут только смартфоны, поставленные до марта 2022 года или же приобретенные за пределами России. За гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта, по-прежнему придется отвечать продавцу.

Фото: pixabay.com

Неделю назад «Реальное время» писало об аналитике, который рассказал, что Apple создает пути для бесперебойных поставок iPhone в Россию. Он считает, что американская компания не хочет терять российский рынок, поэтому использует серую схему, чтобы устройства компании попадали на территорию РФ.



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Айрат Назипов