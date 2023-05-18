Ученый КФУ вошел в состав Координационного совета при президенте России по науке и образованию

Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Гетероструктуры для посткремниевой электроники Института физики Казанского федерального университета Искандер Вахитов вошел в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию. Он прошел онлайн-собеседование с представителями Управления по научно-образовательной политике администрации президента.

— Планирую работать над ключевыми задачами и инициативами десятилетия науки и технологий. А именно, над созданием условий для реализации научного потенциала молодых ученых. Также буду стараться способствовать регулярному пополнению рядов ученых за счет представителей молодого поколения, работать над повышением доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан страны, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Искандер Вахитов в 2010 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Физика». В 2014 году окончил аспирантуру Казанского федерального университета по специальности «Физика конденсированного состояния». Проходил повышение квалификации и стажировался в Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Технологическом университете Гебзе. Он является автором более 70 научных работ, из них в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science, — 44. Индекс Хирша — 9.

Фото: youngscience.gov.ru (скриншот)

По итогам заседания состав Координационного совета был обновлен более чем на 50 процентов, — общая численность состава возросла с 55 до 66 человек. Теперь в его составе 10 докторов наук, 38 кандидатов наук и 2 кандидата со степенью PhD. В него вошли ученые из Ростовской, Челябинской, Сахалинской областей, Хабаровского края, Чечни и Северной Осетии.

Месяц назад в состав совета при президенте России по науке и образованию вошел заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев. Кроме него, в состав совета вошли ректоры и директоры других российских вузов.



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Айрат Назипов