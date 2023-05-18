В Казани пройдут общественные обсуждения документов по реконструкции на пороховом заводе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана пройдут общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту госэкспертизы «Реконструкция и техническое перевооружение вспомогательного производства нитратов целлюлозы, включая очистные сооружения, с проведением мероприятий по экологической безопасности на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Постановление об их проведении подписал мэр города Ильсур Метшин.

Принять участие в обсуждениях казанцы смогут с 18 мая по 16 июня. Все материалы разместят в информационной системе «Общественные обсуждения». На бумажном носителе с ними можно ознакомиться в будни с 9 до 17 часов в Управлении архитектуры и градостроительства Казани по ул. Груздева, 5, кабинет 102.

Напомним, Казанский государственный казенный пороховой завод выпускает продукцию военного и гражданского назначения: боевые пироксилиновые пороха, заряды, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи, лакокрасочные материалы. В перечне основной продукции предприятия также пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя, пороха для спортивных и охотничьих патронов.

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Татьяна Демина