В Минэкономразвития прогнозируют рост реальных зарплат россиян

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, сообщает «РИА Новости».

В 2024—2025 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024—2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году — на 2,5%.

Фото: kremlin.ru

В начале месяца президент России Владимир Путин сообщил, что в 2023 году реальная зарплата граждан должна вырасти примерно на 3—5%. Увеличение располагаемых доходов населения прогнозируется в районе 2—3%. Глава государства обратил внимание, что в России зарплата граждан увеличивается, а инфляция замедляется.

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Айрат Назипов