В Татарстане начали ремонтировать участок трассы М-7 «Волга» — Баландыш

В Тюлячинском районе Татарстана начались работы по капитальному ремонту трассы М-7 «Волга» — Баландыш, на участке км 6,7 — км 10. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,277 км, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

На ремонтные работы выделили 140 млн рублей из республиканского бюджета. За эти деньги будут проведены работы по замене конструкций дорожной одежды, строительству железобетонных и металлических гофрированных труб.

— Также дорожниками будут выполнены мероприятия по устройству нижнего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32Нт и ЩМА-8 на площади более 23 тыс. кв. м и укрепление обочин щебнем М-400, — рассказали в пресс-службе министерства.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Еще на участке установят 31 дорожный знак, 108 сигнальных столбиков и 352 погонных метров металлического барьерного ограждения.

Напомним, в Татарстане планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Айрат Назипов