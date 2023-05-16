Суд в Москве признал виновным колумбийца в распространении фейков о ВС России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике признали виновным в распространении недостоверной информации о российской армии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Головинского суда Москвы.



Хиральдо Сарая признали виновным по ч. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции на территории Украины»). Ему назначили пять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фигурант имел вид на жительство в России, находился в составе организованной группы, его действиями руководили из-за рубежа. С 5 марта по 9 апреля 2022 года он за деньги обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. С их использованием удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине.

Фото: sledcom.ru

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела против колумбийца в декабре прошлого года. Была исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Они осуществляли деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию.



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Маргарита Головатенко