В первом квартале 2023 года аудитория «ВКонтакте» выросла на 11%

По итогам первого квартала 2023 года средняя месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» возросла на 11% и достигла 81,5 миллиона пользователей, сообщает Daily Moscow.

Отмечается, что средняя дневная аудитории составила 52,3 миллиона пользователей. Охват сервиса в марте составил 86% интернет-аудитории России, 54% пользователей заходили в сервис ежедневно.

Кроме того, рекламная выручка выросла на 67%, составив 16,3 миллиарда рублей. Общая выручка поднялась до 27,3 миллиарда рублей, или на 39,5%.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил эксперт в сфере интернет-технологий Эльдар Муртазин, рост аудитории связан с покупкой «Яндекс.Дзена», это не органический рост именно «ВКонтакте». Тем не менее 11% — весьма значительный рост.

В сентябре 2022 года VK закрыла сделку по приобретению платформ «Дзена» и «Новостей», а также продала «Яндексу» 100%-ную долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре выкупила у «О2О Холдинг».

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Елизавета Пуншева