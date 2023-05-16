В Татарстане планируют внести изменения в программу добровольного переселения соотечественников

Власти Татарстана хотят внести изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019—2025 годы». Разработанное Минтрудом республики постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения планируется ввести в подраздел «Основные требования участия в государственной программе». Согласно документу, новшества коснутся россиян, проживающих в недружественных странах, и тех, кто прибыл на территорию России в экстренном массовом порядке и был признан беженцем или получившим временное убежище в стране. К таким людям не будут применять требования к профессиональному образованию и стажу работы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что республиканскую программу добровольного переселения соотечественников в Татарстане утвердили в 2019 году. Изначально предполагалось, что она будет действовать до 2021 года, но позднее ее продлили до 2025 года.

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Айрат Назипов