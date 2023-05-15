Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму

В Роспотребнадзоре заявили, что у россиян нет причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы переносят чуму.



Ранее в СМИ появилась информация, что ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила.

В Persian Journal of Acarology утверждалось, что паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.

В Казани на 15 мая проведена обработка от клещей 161 га земли — 58% от запланированного объема. Обработку оставшихся 119 га планируется завершить до конца мая. Работы проводятся «при благоприятных метеоусловиях» — отсутствии осадков в течение трех суток до и после для обработки.



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Маргарита Головатенко