Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму
В Роспотребнадзоре заявили, что у россиян нет причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы переносят чуму.
Ранее в СМИ появилась информация, что ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила.
В Persian Journal of Acarology утверждалось, что паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.
В Казани на 15 мая проведена обработка от клещей 161 га земли — 58% от запланированного объема. Обработку оставшихся 119 га планируется завершить до конца мая. Работы проводятся «при благоприятных метеоусловиях» — отсутствии осадков в течение трех суток до и после для обработки.
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