В Казани спрос на товары для пикника вырос в 3,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани перед стартом шашлычного сезона в разы увеличился спрос на товары для пикника. Онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал заказы, сделанные клиентами сервиса в Казани с 1 по 9 мая 2023 года и за аналогичный период 2022 года.

Спрос на товары данной категории вырос в 3,5 раза.



Больше всего в этом году по сравнению с прошлогодними показателями увеличилось количество заказов птицы — на 307%, мяса (239%), шашлыка в маринаде (95%), сосисок и сарделек (268%).

Фото: pixabay.com

Пиковый спрос на мясо и птицу у горожан в этом году пришелся на вторую половину майских праздников — 5 и 6 мая. Так, 5 мая казанские клиенты сервиса заказывали мясные продукты на 16% чаще, чем в среднем за период с 1 по 9 мая 2023 года.

Среди соусов у казанцев по-прежнему лидирует майонез: его заказывали на 97% чаще продаж кетчупа.



В топ-5 видов мяса, которое заказывали казанцы на старте шашлычного сезона в текущем и прошлом году, попали курица, говядина, свинина, индейка и баранина. В целом предпочтения казанцев в отношении видов мяса не изменились с прошлого года.

Аналитики также отметили на майских праздниках в 2023 году рост интереса к курице (на 397% больше заказов), говядине (227 %), свинине (213 %).

На закупку продуктов для пикника весной 2023 года жителям Татарстана придется потратить от 1,9 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Чек зависит от вида шашлыка — дешевле всего обойдется из курицы, дороже — из говядины.



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Илина Хакимова