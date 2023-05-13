Российские истребители сбили два украинских самолета, причастных к обстрелу Луганска
В Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских самолетов, которые причастны к обстрелу предприятий пищевой и химической промышленности в Луганске. В результате удара ВСУ на территории объектов начался пожар.
— Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Как подтвердили в оборонном ведомстве, Киев использовал поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. При этом Лондон заявлял, что вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
Напомним, Украина обстреляла Луганск в День республики. В городе прогремели несколько взрывов. В результате обстрела ранения получили шестеро детей и депутат Госдумы России Виктор Водолацкий.
Накануне в российском МИД заявили, что страна оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. До этого Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.
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