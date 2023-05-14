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СМИ: Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание по межнациональным отношениям

15:23, 14.05.2023
СМИ: Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание по межнациональным отношениям
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой канал «Россия 1».

Также в графике президента предусмотрены совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности России.

При этом пресс-служба президента пока официально не анонсировала его график на предстоящие дни.

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Елизавета Пуншева
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