СМИ: Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой канал «Россия 1».
Также в графике президента предусмотрены совещание с правительством и постоянными членами Совета безопасности России.
При этом пресс-служба президента пока официально не анонсировала его график на предстоящие дни.
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