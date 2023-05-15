Юрист: отозвать работника из отпуска можно только при его согласии

Работодатель может отозвать работника из отпуска в связи со срочной работой лишь при согласии сотрудника, согласно ст. 125 Трудового кодекса, рассказал в беседе с RT юрист Александр Южалин.



— Работодатель может попросить работника выйти из отпуска и, если работник не против, прекратить его отпуск досрочно. Если же работник против, прервать отпуск работника нельзя, — рассказал он.

Есть несколько категорий работников, которых даже при их согласии отозвать из отпуска нельзя: это несовершеннолетние работники, беременные женщины и работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закон не предусматривает гарантий за работу во время отпуска. Если сотрудник согласился выйти на работу, он работает «в обычном режиме и получает заработную плату за отработанное время также в установленном с его работодателем порядке», заключил юрист.

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Маргарита Головатенко