Helsingin Sanomat: жителям Финляндии начали аннулировать визы при пересечении границы с Россией

Российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками. Об этом пишет RT со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

В статье подчеркивается, что чаще всего не пускают в Россию на пропускном пункте Ваалимаа.

Авторы материала сообщили, что большинство финнов имеют деловые визы, а не туристические.

Фото: pixabay.com

В конце апреля в МИД России заявили, что ситуация с квартирами в Финляндии, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры, не решена, Хельсинки не дал никаких разъяснений. В случае отказа от урегулирования Москве придется принять ответные меры, добавили в ведомстве.

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Айрат Назипов