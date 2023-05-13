Отзывам на маркетплейсах доверяют меньше половины россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доверяют отзывам на товары, продающиеся на маркетплейсах, лишь меньше половины россиян. Об этом «РИА Новости» рассказали в Роскачестве:

— 51% не готовы доверять отзывам о товарах, оставленным другими покупателями [на маркетплейсе — ред.]. 44% россиян считают, что существует высокий риск приобрести некачественный товар или фальсификат. Впрочем, в случае покупки некачественного товара больше половины (57%) уверены, что могут без проблем оформить возврат, — отметили эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом у каждого пятого жителя России возникали спорные ситуации с продавцами. Лишь в половине случаев (55%) у пользователей получалось решить вопрос через представителя площадки. У 30% такой возможности не было, а больше чем у трети респондентов проблема вовсе не решилась.

Напомним, служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения с помощью внешних сервисов — ущерб площадке оценили в 650 млн рублей. Компания обратилась в правоохранительные органы для возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба в 650 млн рублей — предварительная, точную сумму установят в ходе следственных действий.

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Елизавета Пуншева