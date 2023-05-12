В казанском «Салават купере» построят новую школу на 1,5 тысячи мест
В 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» простроят новую школу на 1,5 тысячи мест. Сумма контракта на разработку проектной и рабочей документации составляет 48 миллионов рублей.
Также в закупку входит разработка проектной документации и других объектов Татарстана:
- многофункциональный культурный центр в «Азино-1»,
- дом культуры в селе Шура Арского района,
- дом культуры в деревне Камышлы Кукморского района,
- ливневая канализация к следственному изолятору на тысячу мест в Казани,
- фельдшерско-акушерские пункты по модульной технологии.
В январе сообщалось, что в Казани выделили средства на строительство еще двух школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Такая же школа появится и в ЖК «Светлая долина».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии