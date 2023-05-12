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В казанском «Салават купере» построят новую школу на 1,5 тысячи мест

08:06, 12.05.2023 1
В казанском «Салават купере» построят новую школу на 1,5 тысячи мест
Фото: realnoevremya.ru

В 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» простроят новую школу на 1,5 тысячи мест. Сумма контракта на разработку проектной и рабочей документации составляет 48 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также в закупку входит разработка проектной документации и других объектов Татарстана:

  • многофункциональный культурный центр в «Азино-1»,
  • дом культуры в селе Шура Арского района,
  • дом культуры в деревне Камышлы Кукморского района,
  • ливневая канализация к следственному изолятору на тысячу мест в Казани,
  • фельдшерско-акушерские пункты по модульной технологии.

В январе сообщалось, что в Казани выделили средства на строительство еще двух школ — в «Салават купере» и «Светлой долине». Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Такая же школа появится и в ЖК «Светлая долина».

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Елизавета Пуншева
ОбществоОбразование Татарстан

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