Татарстанцы стали чаще тратить деньги на такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана с начала этого года стали на 19% больше тратить на транспортные услуги по сравнению с прошлым годом. При этом количество операций также увеличилось на 16%, говорится в исследовании банка «Зенит».

Чаще всего татарстанцы оплачивали услуги такси, их доля составляет 67%. По мнению экспертов, повышение популярности этого вида транспорта обеспечило рост числа приложений для вызова такси в связи с диджитализацией и скоростью передвижения. Средний чек на такси вырос на 16% и составил 171 рубль.

На втором месте по сумме затрат находятся автобусы — 20%, средний чек на услуги которых вырос на 14%, до 44 рублей. Замыкают топ-3 категорий железнодорожные пассажирские перевозки (13%), однако средний чек в данном случае снизился на 17% до 1 193 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты отметили, что на увеличение расходов на транспортные услуги повлияло повышение комфортности общественного транспорта и расширение маршрутной сети. Кроме того, на данную тенденцию оказали влияние рост цен на бензин и общий тренд на снижение использования личного авто.

Напомним, этой зимой одна поездка в такси россиянам обходилась на 13% дороже по сравнению с тем же временем года в 2021—2022 годах. Аналитики выяснили, что за год средняя цена поездки поднялась с 334 до 379 рублей. А по картам на АЗС средний чек безналичного расчета снизился с 1 316 до 1 312 рублей.

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Айрат Назипов