Повестки на военные сборы могут отправить в электронном виде

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Повестки на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в бумажной форме, но в некоторых регионах, они будут дублироваться электронным способом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства, — цитирует его ТАСС.

Картаполов добавил, что повестки могут прийти в электронной форме там, где это позволяет техника, но они пока будут дублироваться традиционным способом.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан страны, пребывающих в запасе. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, 10 мая. Указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, издается ежегодно.

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Айрат Назипов