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В Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать» — видео

20:54, 02.03.2023
В Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать» — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

В Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать», в народе известный как «Мать Татария», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первыми забили тревогу местные жители. Семиметровый монумент установлен в 1995 году — это фигура женщины в национальном костюме на высоком гранитном постаменте. По задумке автора скульптура олицетворяет богатую землю Татарстана.

По одной из версий правоохранителей, на городскую достопримечательность могли покуситься любители лома: сейчас его стоимость на рынке — порядка 500 рублей за килограмм.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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