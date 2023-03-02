В Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Альметьевске вандалы разобрали памятник «Мать», в народе известный как «Мать Татария», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Первыми забили тревогу местные жители. Семиметровый монумент установлен в 1995 году — это фигура женщины в национальном костюме на высоком гранитном постаменте. По задумке автора скульптура олицетворяет богатую землю Татарстана.

По одной из версий правоохранителей, на городскую достопримечательность могли покуситься любители лома: сейчас его стоимость на рынке — порядка 500 рублей за килограмм.

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Маргарита Головатенко