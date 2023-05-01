В Татарстане ночью на пожаре погиб мужчина, еще один пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Лаишевском районе Татарстана 1 мая произошел пожар, в результате которого один мужчина погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Все случилось в СНТ «Бытовик», на участке №23 по аллее №16. Горела бревенчатая баня размером 3х3 метра. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 9 кв. м.

Погиб мужчина 1975 года рождения — его тело обнаружили, когда разбирали сгоревшие конструкции. Пострадал мужчина 1973 года рождения — он получил ожоги кистей рук и лица II степени (4%), отказался от госпитализации.

— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — заключили в МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 1 465 пожаров (по состоянию на 18 апреля). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 59,4%.



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Маргарита Головатенко