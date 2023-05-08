Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщается на официальном сайте Кремля. Они обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.



— Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъеме. У нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37 процентов. Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты, — отметил Путин.

Фото: kremlin.ru

Президент России также выразил радость, что встреча происходит в преддверии Дня Победы.

— Очень рад, что у нас встреча проходит в Москве в преддверии торжественного мероприятия по случаю 78-й годовщины Великой Победы. Мы никогда не забудем героизм наших отцов и дедов, прошедших суровые военные испытания во благо свободы будущих поколений. Они всегда будут храниться навечно в наших сердцах, — согласился Жапаров.

Сегодня утром президент России Владимир Путин в преддверии 9 Мая направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Также в поздравлениях глава Российского государства отметил, что «в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли».

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Елизавета Пуншева