В Казани 22-летний водитель совершил наезд на мужчину 50—60 лет

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Казани

Утром 8 мая на улице Юлиуса Фучика 22-летний водитель Ford Transit сбил пешехода — мужчину 50—60 лет. Об этом «Реальному времени» сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. В результате этого он совершил наезд на пешехода.

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Казани

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

Сегодня утром также на улице Ершова, напротив дома №51, водитель «Газели» при движении задним ходом по тротуару сбил 39-летнюю женщину. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности движения и совершил наезд на пострадавшую.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншнева