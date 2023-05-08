Траты россиян на майские праздники возросли в 1,4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году россияне стали тратить на путешествия в майские выходные в 1,4 раза больше денег, чем годом ранее. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на соответствующее исследование.

По данным издания, количество транзакций в турагентствах в апреле — мае 2023 года выросло на 66%, продажи авиабилетов — на 59%, а железнодорожных билетов — на 18% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 35% возросли продажи в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, что чаще туристы выбирают поездки по России. Их доля составляет 88% от общего числа продаж билетов.

Что касается развлечений, самый большой спрос зафиксирован на посещение различных музеев и достопримечательностей. Продажи билетов выросли на 80% по сравнению с майскими праздниками прошлого года. Также большой популярностью пользуются аквариумы и зоопарки — количество транзакций увеличилось на 53%, а в парках и цирках — на 52%.

МТС Travel и Bronevik.com провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 22% российских туристов собрались на майские каникулы в последний момент — за один-пять дней до начала праздников. Так, столица Татарстана — Казань — заняла 3-е место в топ-3 таких спонтанных поездок.

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Елизавета Пуншева