В Татарстане нашли тело рыбака — он пропал еще в конце марта

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В поселке Кзыл-Байрак в Верхнеуслонском районе Татарстана на реке Волге очевидец обнаружил тело мужчины. Выяснилось, что погибший пропал еще 21 марта 2023 года во время зимней рыбалки.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Татарстану, рыбак 1958 года рождения на глазах у очевидцев пытался вернуться к берегу на лыжах, но провалился под лед. Поиски утонувшего велись несколько дней, но результата не дали. Все произошло на Волге вблизи села Пустые Моркваши

Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов. Причина происшествия — выход на хрупкий весенний лед.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На прошлой неделе в реке Казанке утонул мужчина, который решил искупаться ночью. В ведомстве полагают, что купание в холодной воде могло привести к судорогам из-за чего казанец ушел под воду.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов