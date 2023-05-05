На участие в КМФМК-2023 поступили заявки от кинематографистов из 30 стран

С начала февраля в оргкомитет XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 9 сентября, поступило 428 заявок от кинематографистов из 30 стран. Наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Короткометражные игровые фильмы».

В этом году свои киноработы на фестивале решили представить кинематографисты России, Украины, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Греции, Курдистана, Турции, ОАЭ, Сингапура, Таджикистана, Индии, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана, Египта, Ирака, Грузии, Армении, Латвии, Беларуси, Франции, Австралии, США, Канады, Бразилии, Бангладеша, Палестины, Сирии.

Конкурсная программа будет представлена полнометражными и короткометражными игровыми и документальными фильмами. Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Национальный конкурс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сбор заявок продлится до 1 июня. В программу КМФМК могут быть включены российские и зарубежные картины, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 7 по 11 сентября. Гостями стали представители 18 регионов России и 23 стран. На конкурсную программу кинопроекта предыдущего года было отослано 625 заявок из 44 стран.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов