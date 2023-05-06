Празднование Дня Победы в Иннополисе подешевело почти на 21 тысячу рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Иннополисе, подешевела почти на 21 тысячу рублей, выяснило «Реальное время». На него из городского бюджета выделят 437 тысяч рублей.

Контракт на организацию и проведение праздничного мероприятия 9 мая заключили с зеленодольским ООО «М-Маркетинг». Единственный конкурент компании в ходе тендера предложил за свои услуги 456 тысяч рублей.

ООО «М-Маркетинг» зарегистрировано в Зеленодольске в марте 2019 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Бенефициар и руководитель компании — Андрей Наумов. С исполкомом Иннополиса контракт она заключает не первый раз — в прошлом году организация проводила там День республики за 1,4 млн рублей.

Доходы ООО «М-Маркетинг» за 2022 год составили 11,5 млн рублей, расходы — 11,8 млн рублей. Чистая прибыль ушла в минус на 309 тысяч рублей. Чистые активы оцениваются в 8 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Иннополисе, согласно контракту, должны организовать мероприятие, которое продлится с 14.30 до 18 часов вечера 9 мая. Выступят музыканты с песнями военных лет, оркестр исполнит «музыку, знакомую каждому», «которая вдохновляла и утешала, поднимала настроение и помогала пережить все тяготы и лишения военного времени».



Гости праздничного мероприятия смогут попробовать «полевую кухню» — гречку с говядиной, горячий чай с сахаром и лимоном, два куска ржаного и/или пшеничного хлеба. Им также раздадут георгиевские ленточки.



Школьники и лицеисты в День Победы возложат в Иннополисе цветы — красные гвоздики — в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны. Акция получила название «Память». Ее цель — воспитание патриотических чувств и побуждение детей уважительно относиться к подвигу наших соотечественников.



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Татьяна Демина