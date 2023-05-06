Закрытие нескольких хакерских форумов способствовало снижению объявлений об утечках

Закрытие нескольких хакерских форумов этой весной способствовало снижению количества объявлений об утечках информации во всем мире. Об этом «РИА Новости» рассказала эксперт Kaspersky Digital Footprint Intelligence Юлия Новикова.

— Киберпреступникам невозможно полностью спрятать свою активность и абстрагироваться от внешнего мира, форумы для них — это площадки поиска потенциальных покупателей. Когда закрывается большой форум, это большая проблема для злоумышленников, так как они лишаются инструмента, условно, маркетплейса, где они могут находить тех, кто будет покупать их товар, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, сейчас хакеры затаились, чтобы найти новую площадку для размещения объявлений.

— В целом для них это стресс, когда кого-то привлекают к ответственности, деанонимизируют тех, кто занимался администрированием форумов, для остальных это тоже маячок, что пока стоит залечь на дно и не светиться, — подчеркнула Новикова.

Генеральный директор и основатель специализирующейся на информационной безопасности компании StormWall Рамиль Хантимиров сообщал, что ретейл и сфера развлечений может столкнуться с массовыми хакерскими атаками на этих майских праздниках. По его словам, в праздничные дни хакактивисты делают акцент на ключевых отраслях, чтобы создать россиянам как можно больше проблем во время отдыха.

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Елизавета Пуншева