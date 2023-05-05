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Составлен список самых популярных электронных книг о Великой Отечественной войне

13:54, 05.05.2023
Составлен список самых популярных электронных книг о Великой Отечественной войне
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Книжный сервис «ЛитРес» составил список из десяти самых популярных у россиян произведений о Великой Отечественной войне в цифровом формате.

Места распределились следующим образом:

  1. «Момент истины (В августе 44-го)» Владимира Богомолова о разыскниках советской разведки. История о работе сотрудников СМЕРШ послужила основой для киноадаптации с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным в главных ролях, а в апреле этого года российским зрителям была представлена новая экранизация — пятисерийная военная драма «Операция «Неман».
  2. Роман-трилогия «Живые и мертвые» Константина Симонова. Произведение основано на реальных событиях, которые фиксировал сам автор, будучи фронтовым корреспондентом.
  3. Аудиоверсия книги «Момент истины (В августе 44-го)». В озвучке актера театра и кино, мастера дубляжа Александра Аравушкина. Книгу в электронном и аудиформате в январе — апреле 2023 года скачивали в три раза чаще, чем в сентябре — декабре 2022 года, что повлияло в том числе на рост всей категории: спрос на художественную литературу о Великой Отечественной войне за первые четыре месяца этого года увеличился на 14% по сравнению с сентябрем — декабрем 2022 года.
  4. Аудиокнига «Живые и мертвые».
  5. Проза о Сталинградской битве «Солдатами не рождаются».
  6. Аудиоверсия «Прокляты и убиты».
  7. Роман-эпопея «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
  8. «Последнее лето» Константина Симонова.
  9. «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.
  10. Лейтенантская проза «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова.
Фото: pxhere.com

В марте казанская писательница Гузель Яхина стала второй в рейтинге наиболее популярных русскоязычных писательниц в категории «Современная русская литература». Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» завоевала любовь читателей романом «Зулейха открывает глаза», опубликованным в 2015 году.

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Маргарита Головатенко
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