В Зеленодольском районе Татарстана может появиться новый логистический комплекс

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории индустриального парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе Татарстана может появиться новый логистический комплекс. Эти и другие вопросы сотрудничества в части реализации инвестиционных проектов обсудил раис Татарстана Рустам Минниханов с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским.

Предполагается, что производственно-логистический комплекс может быть реализован в рамках проекта «Большой Зеленодольск». Концепция предусматривает создание новых производств и, соответственно, нескольких тысяч новых рабочих мест.

Проект включает в себя логистический парк, зону «Лайт индастриал» (легкие производства, склады, офис и шоурум) и зону малых предприятий (производственные площадки по программе «Промышленная ипотека»).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале года «Реальное время» писало, что ВЭБ.РФ профинансирует строительство объектов инфраструктуры к Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру в Зеленодольске на сумму более 600 млн рублей. По итогам реализации инвестиционных проектов на территории промпарка в экономику моногорода будет привлечено свыше 7 млрд рублей инвестиций и будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

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Айрат Назипов