В Татарстане самолет ЯК-52 совершил аварийную посадку

В Татарстане легкомоторный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в 1 км от населенного пункта Верхняя Ия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о вынужденной посадке поступило в экстренные службы в 15.36 от оперативного дежурного Самарского управления авиационного надзора по ПФО. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Самолет не пострадал, розлива топлива нет.

Предварительная причина ЧП — отказ двигателя. Самолет принадлежит ДОСААФ России, выполнял учебно-тренировочные полеты, на борту были 2 члена экипажа.

В начале месяца в Подмосковье прямо на поле совершил аварийную посадку самолет с парашютистами. В районе города Пущино у самолета отказал правый двигатель на высоте 150 метров. Пилотам удалось найти ровную площадку на поле и посадить судно.



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Татьяна Леухина