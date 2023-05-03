На улице Карла Маркса в Казани произошло сразу несколько аварий — город «стоит» в 7-балльных пробках

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Казани на улице Карла Маркса произошло несколько ДТП. Об этом стало известно «Реальному времени».

Так, рядом с пересечением с улицей Толстого в среднем ряду столкнулись автомобили Lada и Skoda.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Ближе к пересечению с улицей Толстого произошло еще одно столкновение. Предположительно, в ДТП поучаствовали три машины. На месте наблюдается затор.

По состоянию на 18.40 в городе фиксируются семибалльные пробки. Самая трудная обстановка сейчас в центре города, где «стоят» практически все улицы.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

На прошлой неделе в Казани приостановили движение троллейбусных маршрутов №3, 5, 7, 8 из-за ДТП на пересечении улиц Пушкина и Горького. На перекрестке столкнулись автомобиль и автобус.



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Айрат Назипов, Артем Гафаров