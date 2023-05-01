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Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде

19:58, 01.05.2023
Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде
Фото: vk.com/kudermetova

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде.

Кудерметова обыграла Касаткину со счетом (7:5, 1:6, 7:6).

В четвертьфинале Кудерметова сыграет против победительницы матча между американкой Джессикой Пегулой и итальянкой Мартиной Тревизан.

Фото: vk.com/kudermetova

30 апреля Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову. Матч завершился со счетом 7:6.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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