Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла Дарью Касаткину в матче двух первых ракеток России на турнире в Мадриде.
Кудерметова обыграла Касаткину со счетом (7:5, 1:6, 7:6).
В четвертьфинале Кудерметова сыграет против победительницы матча между американкой Джессикой Пегулой и итальянкой Мартиной Тревизан.
30 апреля Вероника Кудерметова обыграла Анастасию Потапову. Матч завершился со счетом 7:6.
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