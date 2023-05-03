Иннополис прогнозирует 20-процентное увеличение населения в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году Иннополис планирует увеличить население на 20% относительно этого года за счет введения в эксплуатацию ЖК «Квартал Ю». Об этом РБК «Татарстан» рассказала ведущий специалист по связям с общественностью АНО «Фонд развития города Иннополис» Вера Онищенко.

По ее словам, на данный момент в городе проживают свыше 4,4 тысячи человек, регулярно приезжают на работу еще 3,2 тысячи. Средний возраст горожан составляет 31 год.

Онищенко отметила, что сейчас возводится первая очередь «Квартала Ю»: многоквартирный жилой дом площадью 18 тыс. кв. м, который рассчитан на 275 квартир. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2024 года. Квартал обеспечит жильем порядка 8,5 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в Иннополисе ведется строительство двух технопарков на 4 тысячи рабочих мест.

— На сегодняшний день организована работа по закрытию внешнего контура корпусов Б и В. Ввод в эксплуатацию корпуса В планируется до конца 2024 года, корпуса Б — на июнь 2025 года, — отметила Онищенко.

Напомним, по итогам января — марта 2023 года исполнение бюджета Иннополиса по налоговым и неналоговым доходам составило 34,7 млн рублей. Это 17,7% от годового плана, следует из проекта решения городского Совета.

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Елизавета Пуншева