Татарстан в этом году направит 450 тысяч рублей на гранты по развитию языков
В Татарстане подготовили проект постановления об утверждении порядка предоставления грантов в 2023 году на развитие и функционирование государственных и других языков народов РТ.
Гранты планируют выделять из бюджета республики и предоставлять в пределах бюджетных ассигнований. Они предоставляются с целью оказания государственной поддержки частных инициатив.
Общий размер грантов составляет 450 тыс. рублей в год, из них:
- по номинации «Лучший проект медиаресурса для сети «Интернет» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей;
- по номинации «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети «Интернет» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей;
- по номинации «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий/сохраняющий родной язык» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей.
Контроль за исполнением постановления возложат на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.
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