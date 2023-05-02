Татарстан в этом году направит 450 тысяч рублей на гранты по развитию языков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане подготовили проект постановления об утверждении порядка предоставления грантов в 2023 году на развитие и функционирование государственных и других языков народов РТ.



Гранты планируют выделять из бюджета республики и предоставлять в пределах бюджетных ассигнований. Они предоставляются с целью оказания государственной поддержки частных инициатив.

Общий размер грантов составляет 450 тыс. рублей в год, из них:

по номинации «Лучший проект медиаресурса для сети «Интернет» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей;

по номинации «Лучший проект интернет-акции в поддержку родного языка в сети «Интернет» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей;

по номинации «Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий/сохраняющий родной язык» — три гранта на сумму 150 тыс. рублей, в том числе за I место — 70 тыс. рублей, за II место — 50 тыс. рублей, за III место — 30 тыс. рублей.

Контроль за исполнением постановления возложат на Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

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Маргарита Головатенко