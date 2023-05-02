Татарстан занял 18-е место в рейтинге регионов по строительству жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году строительная отрасль России поставила очередной рекорд — объем ввода жилья вырос на 11 процентов и составил 102,7 млн кв. метров. «РИА Новости» подготовила рейтинг регионов по строительству жилья. Татарстан расположился на 18-м месте.

В 2022 году объем введенного в Татарстане жилья составил 3 093 кв. метров.

Всего в расчете на одного жителя в республике ввели 0,773 кв. м жилья. Изменение объема введенного жилья в прошлом году составило 2,7%. На 28,8 кв. метров на человека выросла обеспеченность населения жильем.

Больше всего новой жилплощади в расчете на одного жителя появилось в Ленинградской (3 969 кв. м.), Московской (14 096 кв. м.) и Тюменской областях (2 245 кв. м.).

А вот меньше всего — в Чукотском автономном округе (0,074 кв. м.), Еврейской автономной (0,172 кв. м.) и Магаданской областях (0,086 кв. м.).

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в Татарстане в 2022 году сохранился рекордный ввод жилья — более 3 млн кв. метров. Татарстанский лидер считает, что дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Только в Казанской агломерации это позволит ввести к 2030 году дополнительно более 10 млн «квадратов», сообщил он.

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Илина Хакимова