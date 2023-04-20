Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям

В Минцифры обеспокоились ростом стоимости подключения объектов связи к электросетям в 30—60 раз, в связи с этим проанализируют влияние отмены льготных тарифов на изменение цены за мобильную связь, сказано в телеграмм-канале министерства:



— По итогам сегодняшних обсуждений отрасль подтвердила случаи многократного роста цен на техническое присоединение из-за отмены льготных тарифов. Стоимость подключения к энергосети выросла от 30 до 60 раз. Если не принять никаких мер, цены продолжат расти.

В министерстве отметили, что необходимость полной оплаты инфраструктуры для присоединения к сетям приведет к удорожанию услуг операторов и к значительному снижению темпов проникновения связи вдоль дорог и в малонаселенных пунктах.

В Татарстане дефицит собственной электроэнергии продолжает оставаться на уровне 5 млрд кВт·ч, или около 15% от ежегодного потребления. Потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3,5% — до 33 млрд кВт·ч. При этом выработано в республике 28,1 млрд кВт·ч.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко