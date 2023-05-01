Оксфордский ученый заявил, что вакцина от рака появится до конца этого десятилетия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученый из Оксфордского университета Джонатан Квок рассказал в интервью газете El Nundo о том, что вакцина против рака появится до конца этого десятилетия.



Квок отметил, что в мире «идет гонка» как минимум 10 академических подразделений и компаний с различными стратегиями и методами.

Исследователь также отмечает, что будет рассмотрена возможность комбинирования наилучших вариантов, чтобы обеспечить более высокий результат и уход за пациентами. По словам исследователя, уже есть варианты, находящиеся на «средних стадиях исследований».



По мнению Квока, до конца этого десятилетия появится «доступная» вакцина от рака. При этом вакцина, над которой работает он сам, «появится раньше» 2030 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученый объяснил, что в 70—90% случаев летальный исход при заболевании раком связан с метастазами, а вакцина должна предотвратить их. С помощью «определенного вектора», который используется в вакцине, может быть получен устойчивый ответ иммунной системы, отметил Клок.

Исследования на моделях мышей показали, что метастазы можно предотвратить полностью, отметил Квок.

Ожидается, что первый этап клинических испытаний для проверки безопасности стратегии по достижению такого же эффекта на людях начнется в ближайшие месяцы.

Ежегодно онкозаболевания в России диагностируют примерно у 600 тысяч жителей. Процент заболевших в среднем повышается на 2—3% в год. Как объяснил федеральный оперштаб, это связано с увеличением продолжительности жизни. Кроме того, за последние годы улучшилась диагностика, что позволяет обнаружить рак на ранних стадиях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова