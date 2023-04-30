Около 200 тысяч татарстанцев приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Более 193 тысяч жителей Татарстана приняли участие в опросе по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

На данный момент в Татарстане реализуется три программы по благоустройству общественных пространств. Объем выполнения работ составляет 4%.

Голосование стартовало по всей России 15 апреля. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы могут отдать свой голос на республиканском портале госуслуг через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ». Голосование завершится 31 мая.



В исполкоме Казани до этого обратили внимание, что горожане малоактивны в голосовании за общественные пространства для благоустройства на 2024 год. В прошлом году участие приняли 62 тысячи человек, или 6% от тех, кто мог отдать свой голос за то или иное пространство.

— Хочется обратить особое внимание, что, если в этом году количество проголосовавших казанцев не увеличится, показатели федерального проекта достигнуты не будут и Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год, — сообщил 17 апреля заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

В Минстрое Татарстана на это заявили, что «информация совершенно правильная». Казани же, чтобы вовлечь в голосование максимальное количество жителей, посоветовали «вести более активную работу».

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Елизавета Пуншева