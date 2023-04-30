Экономист заявил об отмене ипотеки по минимальной ставке в России с 1 мая

Экономист и доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что с 1 мая в России больше не будет ипотеки по минимальным ставкам.

По словам Кузнецова, Центробанк ужесточает правила — так, регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку жилья в новостройках.

— Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, — отметил финансист в интервью агентству «Прайм».

Следовательно, при снижении спроса, существенно возрастет конкуренция. Застройщикы будут вынуждены изобретать новые инструменты и механизмы, стимулирующие граждан покупать квартиры именно у них.

Фото: realnoevremya.ru

Пока порог входа в ипотеку на новостройки достаточно низкий, а кредитная нагрузка на население растет.

Таким образом, доля высокорисковой ипотеки увеличивается, а это может негативно отразиться на экономике.

Однако, Банк России считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок недвижимости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться.

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Илина Хакимова