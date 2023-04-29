Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до соревнований

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При этом исполком IJF привлечет независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая их контент в социальных сетях. Впоследствии в соревновании будут участвовать лишь те спортсмены, кто получит специальный допуск.

— Поскольку чемпионат мира 2023 года в Дохе пройдет с 7 по 14 мая и предстоит начислить значительные баллы, это решение дает возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые осуществляют свою олимпийскую мечту. Международная федерация дзюдо — это инклюзивная организация, основанная на ценностях, посвященная продвижению и защите дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира, — говорится в релизе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема в Казани, проведение которого было намечено на 20—22 мая 2022 года, соответствующее решение было принято в связи с ситуацией на Украине.



— Мы огорчены текущей ситуацией в мире, которая возникла из-за плохого диалога на международном уровне. Мы, спортивное сообщество, должны оставаться едиными и сильными, поддерживать друг друга и наши общечеловеческие ценности, чтобы всегда способствовать миру и дружбе, гармонии и единству, — говорилось в заявлении.

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Максим Кокунин