Форму подтверждения аккредитации откроют для IT-компаний с 12 мая по 1 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что форма для подтверждения государственной аккредитации на портале госуслуг для IT-компаний будет открыта с 12 мая по 1 июня.

Как сказано в сообщении ведомства, в форме необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области IT, ссылку на официальный сайт организации, для правообладателей ПО нужно указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.

Кроме того, компаниям необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать его по инструкции, удостовериться, что уровень средней зарплаты в компании выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована, и актуализировать информацию об IT-деятельности на сайте организации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте прошлого года сообщалось, что 615 ИТ-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов ИТ-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифры России и теперь могут получать федеральные меры поддержки. В октябре ведомство возобновило аккредитацию и за 15 дней к нему поступило 422 заявления на внесение в реестр.



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Максим Кокунин