Минцифры возобновило аккредитацию российских IT-компаний
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России возобновило аккредитацию IT-компаний, сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что за 15 дней поступило 422 заявления на внесение в реестр. Из них 8 компаний уже получили аккредитацию, трем — отказали. Основными причинами отказа стали:
- компанией поданы нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год;
- размер зарплаты ИТ-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране;
- нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.
В министерстве напомнили, что ИТ-компаниям необходимо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию.
В марте этого года сообщалось, что 615 ИТ-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов ИТ-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифры России и теперь могут получать федеральные меры поддержки.
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