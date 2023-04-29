В Зеленодольске прошла церемония спуска на воду «Метеора-2020»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня в Зеленодольске состоялась торжественная церемония спуска на воду «Метеора-2020». Участие в мероприятии приняли министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, глава района Михаил Афанасьев, а также замгендиректора холдинговой компании «Ак Барс» Алексей Трифонов.

Стоит отметить, что еще на этапе закладки корпуса судна ему было присвоено имя «Михаил Девятаев». Поэтому специальными гостями сегодняшнего мероприятия стали сын и дочь Героя СССР Михаила Девятаева — Александр и Нэлли.

— Это действительно большой день для заводчан, судно переходит на новый этап, а за ним последуют следующие суда! На этой неделе наш завод посещала делегация с Хабаровского края, из Нижнего Новгорода, им нравится этот проект, здесь заложена душа проектанта, душа заводчан. Этому проекту быть! — цитирует гендиректора завода Александра Филиппова пресс-служба районной администрации.

В свою очередь Михаил Афанасьев отметил, что завод им. Горького обеспечен госзаказами, а реализация проектов по развитию гражданского флота является одним из его приоритетных направлений.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Напомним, в декабре на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького торжественно спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631. Его назвали «Наро-Фоминск».

Согласно данным разработчика, это многоцелевой корабль, который предназначен для охраны и защиты экономической зоны государства. Суда проекта 21631 характеризуются эффективным потенциалом благодаря наличию на их борту большого набора современного боевого вооружения.

Свои возможности корабль продемонстрировал во время военной операции России в Сирии.

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Максим Кокунин