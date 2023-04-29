США заинтересованы в сохранении работы своего посольства в России

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что США заинтересованы в сохранении работы своего посольства в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

— У нас очень много проблем в двусторонних контактах. Фактически их нет. У нас отношения находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне, — сказал он.

По его словам, в настоящее время между странами «идет обмен озабоченностями и рассмотрение проблем в двусторонних отношениях на экспертном уровне».

— Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве, — подчеркнул Вершинин.



Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, 13 февраля посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну. Об этом сообщает сайт диппредставительства.

В заявлении сказано, что граждане США должны немедленно покинуть Россию из-за «риска задержаний». Также в посольстве рекомендовали американцам не совершать поездки на ее территорию из-за «непредсказуемых последствий».

— Россия может отказать в признании двойного гражданства США, лишить доступа к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России или призвать на военную службу, — говорилось в сообщении.

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Максим Кокунин