Казанцы назвали своих фаворитов среди летних блюд: ими стали шашлык и окрошка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы рассказали о своих любимых летних блюдах. Такое исследование провел сервис по поиску работы SuperJob и «Х5 Клуб», выяснив и их стоимость (данные есть в распоряжении «Реального времени).

Так, четверо из 10 казанцев выбрали окрошку, еще 39% — шашлык.



Опрошенные также называли свекольник (10%), еще 11% называли другие летние хиты: кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Интересно, что окрошку одинаково любят и мужчины, и женщины, а вот шашлык чаще выбирают мужчины (46% против 33%).

Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (48%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (40%).

Фото: commons.wikimedia.org/Nikkolo/CC BY-SA 3.0

Говоря о ценах, свинина в маринаде для майских шашлыков в среднем обойдется в 178 рублей за кг. По сравнению с прошлым годом стоимость практически не изменилась. Выгоднее других приобрести готовый шашлык из свинины могут жители Ленинградской области — килограмм за 174 рубля.

А вот приготовление дома окрошки в среднем обойдется в 700 рублей: для любителей делать ее с кефиром — 712 рублей, а с квасом — 728 рублей (данные приведены из расчета на приготовление минимум четырех порций блюда).

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, — здесь.

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Илина Хакимова