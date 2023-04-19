После переговоров Лукашенко и Пушилина, Украина решила отозвать посла из Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать своего посла из Белоруссии для консультаций после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денис Пушилиным.



— МИД Украины принял решение отозвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций, — сказано в тексте.

В ведомстве отметили, что считают вчерашние переговоры Лукашенко и Пушилина «вопиющим недружественным актом», сообщает «РИА Новости».

Добавим, что это была первая встреча Лукашенко и Пушилина с момента вхождения ДНР в состав России. Белорусский лидер предложил Донецку помощь в восстановлении региона.

В конце марта Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие. Он сказал, что «прекратить надо боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон».



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Илина Хакимова