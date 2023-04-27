В Казани выполнили десятую часть работ по программе «Наш двор»

В Казани к сегодняшнему дню выполнили 12% работ по республиканской программе «Наш двор». В этом году они стартовали раньше обычного, напомнил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.



В 2023 году по программе в Казани благоустроят территории 482 домов. В частности, к середине мая в Ново-Савиновском районе города завершится комплексный ремонт двора, ограниченного домами по улицам Меридианной, Мусина и Четаева. Общая площадь территории — 30,2 тысячи кв. м.

Двор находился в запущенном состоянии: отсутствовали удобные дорожки, асфальтобетонное покрытие было в плохом состоянии, не хватало зелени, а на детской площадке стояли «одна горка да песочница», рассказал председатель совета дома №20 по ул. Меридианной Павел Каменев. Сейчас на территории домов обустроят новые детские площадки, установят скамейки и урны, обновят освещение и асфальтобетонное покрытие. Общая стоимость работ оценивается в 59,5 млн рублей.

Фото: kzn.ru

В Татарстане результатами реализации республиканской программы «Наш двор» будет охвачен каждый второй житель, рассказала ее куратор Арина Петрова. Она напомнила, что в 2023 году в регионе благоустроят 960 дворовых территорий. За последние три года отремонтировали и обновили 3 379 дворов, потратив на эти цели 25 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко