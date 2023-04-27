Новости общества

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани выполнили десятую часть работ по программе «Наш двор»

14:57, 27.04.2023 1
В Казани выполнили десятую часть работ по программе «Наш двор»
Фото: kzn.ru

В Казани к сегодняшнему дню выполнили 12% работ по республиканской программе «Наш двор». В этом году они стартовали раньше обычного, напомнил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

В 2023 году по программе в Казани благоустроят территории 482 домов. В частности, к середине мая в Ново-Савиновском районе города завершится комплексный ремонт двора, ограниченного домами по улицам Меридианной, Мусина и Четаева. Общая площадь территории — 30,2 тысячи кв. м.

Двор находился в запущенном состоянии: отсутствовали удобные дорожки, асфальтобетонное покрытие было в плохом состоянии, не хватало зелени, а на детской площадке стояли «одна горка да песочница», рассказал председатель совета дома №20 по ул. Меридианной Павел Каменев. Сейчас на территории домов обустроят новые детские площадки, установят скамейки и урны, обновят освещение и асфальтобетонное покрытие. Общая стоимость работ оценивается в 59,5 млн рублей.

Фото: kzn.ru

В Татарстане результатами реализации республиканской программы «Наш двор» будет охвачен каждый второй житель, рассказала ее куратор Арина Петрова. Она напомнила, что в 2023 году в регионе благоустроят 960 дворовых территорий. За последние три года отремонтировали и обновили 3 379 дворов, потратив на эти цели 25 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Основные работы летом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также