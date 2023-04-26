Спортсмены СК «Синтез» выступят в турнире по прыжкам в воду «Салют Победы»

Фото: СК «Синтез»

Спортсмены казанского СК «Синтез» выступят на профессиональном турнире по прыжкам в воду «Салют Победы», который пройдет в бассейне «Центральный» в городе-герое Волгограде с 8 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



За медали в личном и командном зачете поборются сильнейшие прыгуны в воду. Среди них — спортсмены «Синтеза» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев.

Фото: СК «Синтез»

Российская федерация прыжков в воду возобновила соревнования «Салют Победы», посвященные Дню Победы в 2022 году. Они проводятся по специальной программе. Спортсмены будут состязаться в индивидуальных и синхронных прыжках, а также в командных соревнованиях.

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Маргарита Головатенко